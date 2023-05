Zorgen brandweer over veiligheid 'tijdelijke' containerwoningen

De Riekerhaven-containers gaan al veel langer mee dan ooit bedoeld was. In 2005 werden ze voor vijf jaar weggezet in de Amsterdamse Houthavens. Uiteindelijk zouden ze daar tien jaar blijven staan, om vervolgens verderop in de stad herplaatst te worden in de Riekerhaven. Daar zullen ze tot 2027 blijven staan. De tijdelijke woningen die ooit voor vijf jaar bedoeld waren, zijn tegen die tijd 22 jaar oud.

Minder strenge eisen

Tijdelijk is dus helemaal niet zo tijdelijk. Dat is een probleem, want een tijdelijk gebouw hoeft aan veel minder strenge bouweisen te voldoen. Want waar je in een nieuwbouwappartement zelfsluitende deuren met een dranger moet plaatsen, hoeft dat in een containerwoning niet. Ook hoeft een woning de brand maar 30 minuten tegen te houden voor het overslaat naar de buren in plaats van 60 minuten. De lage eisen die aan een tijdelijk gebouw worden gesteld, zijn gebaseerd op de woningwet van 1901. Regels van meer dan honderd jaar geleden.