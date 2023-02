TikTok laat schadelijke video's zien aan mensen met eetstoornis

'Enorm triggerend'

Hoe schadelijk de TikTok-filmpjes kunnen zijn, weet Charlotte Simons. Jarenlang had zij boulimia, waarvan ze wist te genezen. Maar twee jaar terug kreeg ze een terugval en net zoals miljoenen Nederlanders scrolde ze inmiddels veel door TikTok. "Ik was geïnteresseerd in pilates en vegetarisch eten, dus daar kreeg ik veel video's over. Maar geleidelijk aan kreeg ik steeds meer eetstoornisvideo's. Influencers die vertelden over wat ze aten op een dag, terwijl dat duidelijk veel te weinig was. Het werkte enorm triggerend voor mij."

Omdat ze al eerder hersteld was van boulimia, herkende Simons hoe schadelijk de filmpjes voor haar waren en ze probeerde zich ertegen te wapenen. "Ik blokkeerde de accounts die de filmpjes plaatsten en als ik er toch een kreeg, swipete ik snel door om het algoritme vooral niet het signaal te geven dat ik erin geïnteresseerd was. Maar toch was er niet omheen te komen."