Witwassen via dubieuze winkels: zo pakt Amsterdam de souvenirshops aan

Het centrum van Amsterdam staat er vol mee: toeristenwinkels gevuld met sleutelhangers, gebreide mutsen en wietlolly's. De gemeente maakt zich grote zorgen over wat zich achter de schermen afspeelt bij dit soort winkels. "We zien heel veel winkels waar nauwelijks iemand binnenkomt", zegt burgemeester Femke Halsema. "Van één klant per dag die een aansteker koopt, kun je geen duizenden euro's aan huur betalen. Dan weet je eigenlijk wel dat het een bedrijfsmodel is dat legaal niet kan bestaan."

In 2020 telde Amsterdam volgens cijfers van het platform Zicht op Ondermijning 960 ondernemingen waarvan de eigenaar, bestuurder of het bedrijf zelf eerder voor een drugsdelict is veroordeeld door de rechter. Bij nog eens 130 Amsterdamse bedrijven gold dat voor witwassen.

Speciale controleteams

Halsema stuurt daarom speciale controleteams op de winkels af. RTL Nieuws liep een dag mee met de zogeheten ondermijningsbrigade. Zij controleren op fraude, drugshandel en witwassen. Bekijk hier de reportage van verslaggever Maaike Kempes: