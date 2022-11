D66 en CDA: witwasregels banken te ver doorgeschoten

"Een goedbedoelde regel pakt in de praktijk totaal verkeerd uit", zegt CDA-Kamerlid Inge van Dijk. "Ik vind dat we daarop moeten ingrijpen en dat we moeten zorgen dat die verenigingen weer gewoon fatsoenlijk een bankrekening kunnen openen."

'Niet te makkelijk afwijzen'

D66 wil de regels opnieuw onder de loep nemen en dat er meer wordt gekeken naar de individuele persoon. "Banken moeten meer naar zichzelf kijken," zegt Kamerlid Steven van Weyenberg. "Kijk heel goed naar je klanten, in plaats van ze snel en te makkelijk af te wijzen. Het kan niet dat een VvE geen verzekeringen kan betalen."

Beide partijen vinden dat er snel een oplossing moet komen. "Ga samen met De Nederlandsche Bank nadenken over een werkwijze hoe je deze clubs anders gaat benaderen", zegt Van Dijk. "Desnoods trek je steekproeven om te controleren of het inderdaad niet fout gaat."