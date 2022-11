Banken weigeren goede doelen om 'witwasrisico'

Geen rekening voor crowdfunding

RTL Nieuws heeft meerdere mensen gesproken die geen rekening meer kunnen krijgen. Zoals Miriam Rybier (56), die geld wilde ophalen voor een behandeling voor multiple sclerose (MS). Rybier heeft al 17 jaar MS. Lange tijd was de ziekte vrij stabiel, maar sinds vorig jaar gaat ze hard achteruit. In Nederland is ze uitbehandeld, maar ze heeft haar hoop nu gevestigd op stamceltherapie die in Mexico wordt gegeven.

Dat valt niet onder de zorgverzekering, waardoor Rybier de kosten van 60.000 euro zelf moet opbrengen. Daarom is Rybier een crowdfundingsactie begonnen, waarvoor ze een stichting oprichtte. De Rabobank wil haar stichting echter geen bankrekening geven, omdat de bank hoge risico's op witwassen ziet en zich ook zorgen maakt over het sturen van geld naar Mexico. Vervolgens dient ze in juli een aanvraag in bij ING, waar ze nog altijd niets over heeft gehoord.

"Blijkbaar zijn stichtingen een hoog risico voor banken. En omdat er uit Mexico veel drugs komen ben ik blijkbaar ook een drugscrimineel." In deze video vertelt Rybier waarom ze de bankrekening hard nodig heeft: