'Illegale Chinese politiebureaus in Nederland moeten direct dicht'

"Het is echt volstrekt onacceptabel dat de Chinese overheid denkt dat ze hier in het geheim dissidenten kunnen intimideren en daar ook nog eens mee weg kunnen komen", vindt Sjoerdsma. "Dit laat zien dat de lange arm van Peking nog veel langer is dan we hadden gevreesd. China probeert zo Chinese wetten hier op Nederlandse bodem te laten spreken. Dat is echt een buitengewoon ongewenste vorm van inmenging. We moeten ze geen centimeter geven."

"De repressie van Peking mag ons land niet binnensijpelen", zegt Brekelmans. De VVD'er pleit voor structurele maatregelen: "Moderne spionage moet snel strafbaar worden. En er moet een openbaar register komen voor personen die voor een buitenlandse overheid werken. Zo kunnen we de vrijheid en veiligheid op Nederlandse bodem beschermen."