China heeft illegale politiebureaus in Nederland: aanwijzingen voor intimidatie

Nederlandse politie kan weinig doen

Wang heeft al zes keer aangifte gedaan bij de Nederlandse politie. Die maakt zich zorgen om zijn veiligheid en doet onderzoek. Tijdens een gesprek, waarvan de inhoud bij RTL Nieuws en Follow the Money bekend is, doet een agent een bijzonder voorstel. "Als er geen andere manier is om je te beschermen, dan is de gevangenis de veiligste plek. Daar kunnen ze niet binnenkomen." Wang zegt dat de politie later aan hem heeft toegegeven dat het voorstel om hem voor zijn eigen veiligheid op te sluiten, stom van ze was.

De leiders van de politiedependances reageren niet op vragen. De Chinese ambassade in Nederland zegt in een reactie per e-mail niet van het bestaan van de politiebureaus af te weten. Opmerkelijk, omdat een hoge functionaris van de ambassade aanwezig was bij een bijeenkomst waar de oprichting van de Amsterdamse post wordt besproken, valt te lezen in een verslag van een Chinese nieuwssite.

De politie van Lishui ontkent een politiebureau in Amsterdam te hebben: "Het is slechts een servicebureau voor Chinezen in het buitenland".

"Ik vind het ontzettend brutaal," zegt onderzoeker Aerdts van de Universiteit Leiden. "Het past wel bij wat we de afgelopen jaren van China hebben gezien. Het is aan het kabinet om te kijken hoe zij Nederlanders hiertegen kunnen beschermen en tegenmaatregelen te nemen."