Lesgeld omhoog en andere trucs: opleiders lopen binnen met STAP-subsidie

'Ontwerpfout in regeling'

Renée van Schoonhoven, hoogleraar onderwijsrecht aan de Vrije Universiteit, zegt dat de prijsstijgingen mogelijk zijn door een ontwerpfout. "Er zit een enorm gat in de regeling. Ethisch gezien is het natuurlijk niet goed wat de bedrijven doen, maar het is niet verboden. Dit had je netjes dicht moeten tikken aan de voorkant, door afspraken te maken over bijvoorbeeld een maximale jaarlijkse prijsstijging."

"Onderdeel van het probleem is dat de consument maar één keer een scholing kan doen", zegt Arjen Edzes, lector regionale arbeidsmarkt aan de Hanzehogeschool Groningen. "Wat daarna overblijft van die 1000 euro, kan hij niet nog eens een keer ergens anders inzetten. De consument heeft er daardoor helemaal geen belang bij om zo goedkoop mogelijk in te kopen." Volgens Edzes zou het prijsopdrijvende effect vermeden kunnen worden door het overschot vrij te geven zodat mensen nog een tweede cursus kunnen volgen.

Vakbond CNV vindt het prijzenswaardig dat de overheid investeert in scholing. Maar voorzitter Piet Fortuin zegt over de gestegen prijzen dat de STAP-regeling een 'typisch voorbeeld is van goed bedoeld maar slecht uitgewerkt'.