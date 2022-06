Grote personeelsproblemen jeugdzorgorganisaties, kinderen de dupe

Ook jeugdbeschermingsorganisaties die het nog wel lukt om vacatures te vullen lopen tegen problemen aan. De gesproken instellingen geven aan een hoog verzuim te hebben. Dit samen met de wisselingen van personeel zorgt ervoor dat niet alle jeugdbeschermers altijd volledig inzetbaar zijn. "Een nieuwe medewerker kun je natuurlijk niet in één keer een volle caseload geven", zegt Den Besten.

Meer financiering

De werkdruk moet volgens de instellingen omlaag. "We missen de steun van de overheid. Wij hebben meer mensen nodig zodat we het aantal gezinnen waarvoor we verantwoordelijk zijn kunnen verspreiden over meer medewerkers", zegt Kruithof. Om dit voor elkaar te krijgen is er meer financiering nodig.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid, die verantwoordelijk is voor de jeugdbeschermingsorganisaties, laat in een reactie weten de problemen te herkennen en dat het tekort aan jeugdbeschermers hun volle aandacht heeft. Het Rijk werkt daarom aan een stimuleringsregeling om zij-instroom binnen de jeugdbescherming te bevorderen zodat de werkdruk omlaag kan.

Gemeenten verantwoordelijk

Maar volgens het ministerie zijn de gemeenten in de eerste plaatst verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het Rijk is daarom met de jeugdbeschermingsorganisaties, jeugdbeschermingsregio’s en de verantwoordelijke gemeenten in gesprek om goede afspraken te maken over tarieven, het verlagen van de werkdruk en het waarborgen van de kwaliteit en continuïteit in de jeugdzorg.

Maar alleen meer jeugdbeschermers lost de situatie volgens het ministerie op korte termijn niet op. Daarom investeert de sector volgens het ministerie ook in het verlagen van administratieve lasten, het terugdringen van agressie en geweld en het verbeteren van het imago van het werken in de jeugdbescherming.