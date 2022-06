14,4 seconden om een TikTok te controleren op nepnieuws en zelfmoord

"TikTok durft geen beslissingen te nemen over inhoud", zegt Kuypers. "Dat is ook moeilijk, je hebt specialisten nodig die weten wat er rondgaat en wat daar wel en niet van klopt." Volgens Kuypers ontbreekt die kennis nog bij het bedrijf, zeker als het gaat over desinformatie die specifiek in Nederland rondgaat.

TikTok ondertekende deze maand samen met andere grote techbedrijven een nieuwe Europese regels om desinformatie tegen te gaan. Daarin zeggen de bedrijven onder meer toe om samen te werken met onafhankelijke factcheckers, berichten van betrouwbare bronnen prominenter te tonen en valse berichten juist minder bereik te geven. Het niet naleven van de gedragscode kan leiden tot hoge boetes.

Regels veranderen doorlopend

Het kost me veel moeite om alle regels bij te houden. Een kort broekje bij een kind is al gauw te kort, terwijl bij volwassenen de allerkleinste string al als bedekking geldt – tenzij het een doorzichtige stof is. De regels veranderen bovendien doorlopend, waarvoor wekelijks bijpraatsessies worden gehouden. Zo mogen we de tag voor 'seksueel taalgebruik' eerst volop aanklikken, maar na een wijziging mag die tag alleen nog voor uitzonderlijk expliciete teksten gebruikt worden. Kinderen in een badjas gelden eerst als 'minderjarige in minimale kleding', later blijkt het toch prima te zijn.

De regels werken bovendien beperkend. Tijdens het oefenen krijgt mijn team een filmpje voorgeschoteld waarin een jonge kerel met een jachtmes over straat loopt. TikTok heeft uitgebreide regels die het verbieden om illegale vuurwapens te laten zien, maar over steekwapens wordt met geen woord gerept. Dus klikken we maar aan dat het 'onjuist gebruik van gevaarlijke spullen' is.

Het blijkt een strikvraag. Met een jachtmes over straat lopen is geen 'onjuist gebruik', zegt de trainer, dus moeten we de video laten gaan. Was het een broodmes geweest dat in de keuken thuishoort, dan hadden we wel goed gehandeld.