TikTok past eigen regels rond zelfmoord en nepnieuws nauwelijks toe

Desinformatie

Ook rond nepnieuws en desinformatie zijn de interne regels van TikTok erg beperkt, zag RTL Nieuws. TikTok zegt in de openbare richtlijnen dat content wordt verwijderd die "onjuist of vals" is en voor "aanzienlijke schade" zorgt. Maar in het interne handboek is er maar een beperkte lijst met zestien voorbeelden van desinformatie gedefinieerd. Dat zijn hele bekende nepverhalen, bijvoorbeeld over 5G-masten die chips in coronavaccins aansturen.

Moderatoren kunnen door de hoge werkdruk andere, minder bekende beweringen in filmpjes niet zelf checken. Tijdens de training wordt zelfs gezegd dat ze niet zelf moeten gaan googelen of iets klopt of niet. In de praktijk betekent het dat onzinverhalen die niet op de voorbeeldlijst staan, vrijuit rondgaan op het platform. Zoals video's waarin wordt beweerd dat zonnebrandcrème kanker veroorzaakt.