Misstanden bij zorgverlening ex-gevangenen: drugshandel, bedreiging en valse declaraties

"Er is sprake van vernieling, bedreiging, drugshandel, geluidsoverlast en mensen waar je niet langs durft te lopen omdat ze vertellen over steekpartijen." Zo schetst een bewoner het complex aan de Geert Grootestraat in Zwolle, waar meerdere bewoners forensische zorg krijgen. Dat is hulp voor mensen met een strafblad, die ook een verslaving of stoornis hebben. Ze krijgen verplichte begeleiding om te voorkomen dat ze terugvallen in de criminaliteit.

Of dat in Zwolle goed gaat, is de vraag. De bewoner - die uit angst voor bedreigingen niet met naam genoemd wil worden - vindt het naar om te zien hoe medebewoners die wel vooruit willen, toch weer in de problemen komen. "Ik zie hier mensen die wel graag de laatste stap naar een normaal leven willen maken, maar die glijden af door alle drank en drugs die hier is."