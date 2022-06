Kans om rijbewijs te halen verschilt sterk per examinator

Reactie CBR

Het CBR laat in een reactie weten dat de kwaliteit van examens vooropstaat. "We doen dit zo uniform en objectief als mogelijk is bij een menselijke beoordeling." Om erachter te komen of een examinator afwijkt, gebruikt het CBR een monitoringssysteem waarbij het kijkt naar 18 verschillende factoren, bijvoorbeeld naar de leeftijd van de kandidaat en of die geslaagd is voor de tussentijdse toets.

In een eigen analyse van de cijfers vindt ook het CBR examinatoren bij wie de slagingspercentages significant afwijken. In 2018 ging het om 70 examinatoren en in 2019 waren dit er 74. Bij 20 respectievelijk 25 van deze examinatoren had dit te maken met het geslacht van de kandidaat.

"Als we bij een examinator een afwijking zien, dan zoeken we uit waarom dat verschil er is", zegt het CBR. Vervolgens wordt bijgestuurd met behulp van gesprekken, coaching en waar nodig bij- of herscholing.