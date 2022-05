Hoe 'arm' je moet zijn om energietoeslag te krijgen, verschilt per gemeente

Er zijn 5 gemeenten die juist een lágere inkomensgrens hanteren voor de toeslag. Inwoners van Eemsdelta, Delft, Vlissingen en Dronten mogen maximaal 110 procent van het sociaal minimum verdienen voor ze in aanmerking komen voor een toeslag, zo staat te lezen op hun websites. Voor een gezin komt dat neer op 1630 euro netto per maand. In de gemeente Smallingerland ligt de grens op 115 procent van het minimuminkomen.

Delft terughoudend

De gemeente Delft is zich ervan bewust dat de inkomensgrens daar nu lager ligt dan in veel andere gemeentes. Maar volgens een woordvoerder heeft dat te maken met de slechte financiële positie van Delft, waardoor de gemeente geen extra uitgaven kan doen. Het geld moet eerst door het Rijk worden overgemaakt aan Delft, voordat die het aan burgers kan geven. Dat zal in mei gebeuren. Daardoor is de verwachting dat uiteindelijk ook in Delft de inkomensgrens op 120 procent zal komen te liggen.

Zeker 8 gemeenten hebben voor arme huishoudens die net boven de 120 procent inkomensgrens zitten, toch een extraatje. Zo krijgen mensen in bijvoorbeeld Dordrecht, Sliedrecht en Alblasserdam die tussen 120 en 130 procent van het minimum verdienen, 600 euro. In Scherpenzeel krijgt men dan 500 euro.