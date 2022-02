DNB wil onderzoek naar aanpak overbiedingen: 'Zo kan het niet verder'

Meer maatregelen nodig

Maar één maatregel, zoals het maximeren van overbiedingen, lost het probleem niet op. De DNB vindt het daarom goed dat het kabinet meer huizen wil bouwen en daarvoor ook centraal de regie neemt. Maar er moet meer gebeuren.

Het kabinet moet minder 'olie op het vuur gooien en het vlammetje onder de woningmarkt uitzetten', zegt Sleijpen. Want zaken als hypotheekrenteaftrek en het fiscaal gunstig schenken aan kinderen (jubelton) zijn drijvende krachten in de stijging van de huizenprijzen. Ook wil DNB dat er nagedacht wordt over het belasten van het vermogen dat woningbezitters in hun huis hebben zitten. "Daarmee maak je het verschil tussen huren en kopen minder groot," zegt Sleijpen.

Hij benadrukt wel dat deze maatregelen langzaam ingevoerd moeten worden, omdat ze grote gevolgen zullen hebben voor woningbezitters. "De problemen op de woningmarkt zijn niet vandaag of morgen opgelost. Maar jullie cijfers laten duidelijk zien dat de tijd rijp is om nu ermee te beginnen."