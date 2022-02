Overbieden slaat door: 1 op de 3 huizen verkocht met halve ton boven de vraagprijs

Steeds hogere bedragen

In de onderstaande grafiek zijn de overbiedingen per prijsklasse te zien. Bij woningen met een verkoopprijs tussen de 300.000 en 400.000 euro wordt in 21 procent van de gevallen meer dan 50.000 euro overboden. Wil je een bod doen op een woning met een vraagprijs tussen de 400.000 en 500.000 euro? Dan moet je inmiddels bij 38 procent van de woningen meer dan een halve ton overbieden. Een jaar eerder was dit nog 8 procent.

Klik hieronder op de bedragen om te zien hoe vaak er meer dan 25.000, 50.000, 75.000 of zelfs 100.000 euro is overboden. Klik in de legenda op de prijsklassen om deze te deselecteren of selecteren.