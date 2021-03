Stad en platteland stemmen steeds verschillender: 'Risico op onbestuurbaar land'

Kabinet van de leefbare wijken

Niet alleen tussen stad en platteland, maar ook binnen steden zijn er verschillen. Tussen arme en rijke wijken is een verschil van 33 zetels. En ook tussen de meest en minst leefbare wijken is sprake van een flinke kloof in stemgedrag. Zo zou de coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie in 2017 in de meest leefbare wijken maar liefst 27 zetels meer krijgen dan in de wijken met de meeste problemen.

Sociaal geograaf en journalist Floor Milikowski ziet dat er in Nederland gescheiden werelden ontstaan. "Talent, kennis, kapitaal en diensten bewegen moeiteloos tussen Amsterdam, Londen, Singapore en New York, maar verplaatsen zich steeds minder makkelijk tussen bijvoorbeeld Amsterdam en Emmen, Geleen, Delfzijl of Terneuzen."

'Te weinig aandacht voor alle delen van het land'

Milikowski onderzocht de verschillen en schreef er een boek over: 'Een klein land met verre uithoeken'. Volgens de sociaal geograaf is het belangrijk dat er meer aandacht is voor een gezonde en vitale economie in alle delen van het land. Dat moet zorgen voor werkgelegenheid, welvaart en toekomstperspectief voor kinderen.