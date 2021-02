Dode muizen, urine en keutels bij tientallen supermarkten, slagers en bakkers

'Zorgelijk'

Mogelijk zijn de 93 bedrijven die in 2019 onder verscherpt toezicht stonden dus een onderschatting van wat werkelijk speelt. Op de lijst staan onder meer 31 bakkerijen.

De Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV) reageert bezorgd. "De voorbeelden zijn zorgelijk en zeker niet volgens de norm binnen onze branche", laat woordvoerder Martijn Verkerk weten.

"Hygiënisch werken is belangrijk en ondernemers moeten zich aan de geldende voorschriften voor hygiëne en voedselveiligheid houden. Ondernemers die hiermee te maken hebben, moeten direct actie ondernemen en de vastgestelde problemen oplossen."

Inspectieresultaten sneller openbaar

De rapporten gaan over bedrijven die in 2019 onder verscherpt toezicht stonden. RTL Nieuws verzocht in januari 2020 om de gegevens, nu pas zijn de rapporten openbaar gemaakt. Het betekent dat de rapporten verouderd zijn en dat consumenten dus nu pas kunnen zien wat er mis was in zaken die zij in 2019 en misschien ook wel daarna bezochten.

Inspecteur Schoenmaker doet zijn boodschappen er in ieder geval niet. "Nou, een bedrijf waar ik een maatregel opmaak voor de hygiëne die afwijkt zou ik zelf niet naartoe gaan." Hij erkent dat consumenten van niets weten en die keuze dus niet kunnen maken.

De NVWA-leiding laat in een reactie weten dat hier verandering in gaat komen. "In de komende jaren zullen ook de gegevens van alle inspecties bij bedrijven die direct verkopen aan de consument actief openbaar worden gemaakt." Wanneer dit precies gaat gebeuren is nog niet bekend.