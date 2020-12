Meer ongelukken met gewonden in 750 dorpen en steden: verkeersveiligheidsdoelen niet gehaald

Verdubbeling in ruim 200 plaatsen

In 1466 woonplaatsen was in 2019 minimaal één ongeval waarbij iemand gewond raakte. In Amsterdam, Rotterdam en Utrecht werden behoorlijk minder ongelukken met gewonden geteld, maar dat geldt zeker niet voor alle plaatsen. In 750 plaatsen zijn namelijk meer gewonden geteld dan een jaar terug.

Zo werden in Zoetermeer 62 ongelukken met gewonden meer geteld als in 2018. In Hoorn waren het er 52 meer en ook in Den Haag was er sprake van een stijging. In ruim tweehonderd plaatsen verdubbelde het aantal ongelukken met gewonden zelfs ten opzichte van een jaar terug. Het gaat daarbij onder meer om Sittard, Ermelo en Nijverdal.