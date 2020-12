Grootste risico op ernstig verkeersongeluk in oude binnensteden

Verantwoording

Voor dit onderzoek is gekeken naar ruim 40.000 ernstige verkeersongevallen in 10.000 Nederlandse buurten in de afgelopen drie jaar. Naast het aantal ongelukken is op basis van data van TomTom gekeken naar de verkeersdrukte per buurt.

Als er in een buurt veel ernstige ongevallen gebeuren, hoeft dat namelijk niet te betekenen dat het risico op een ongeluk er hoger is. In een buurt met minder ongelukken, maar ook veel minder verkeer kan het risico groter zijn. Daarom is met behulp van genoemde gegevens een ongevalsrisico berekend.

Het onderzoek en de methodiek is tot stand gekomen in samenwerking met hoogleraar transportbeleid Bert van Wee van de TU Delft. Hier lees je meer over de methodiek en de gegevens die zijn gebruikt.

Niet voor elke buurt in Nederland waren voldoende gegevens beschikbaar, bijvoorbeeld omdat er nauwelijks wegen liggen of nauwelijks verkeer is geregistreerd. Deze buurten hebben dan ook geen sterrenscore gekregen.