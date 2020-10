Coronavirus slaat harder toe in zwakkere wijken: inwoners minder beschermd

25 procent testen positief

Naast dat besmettingscijfers in de zwakkere wijken hoger zijn, valt ook op dat inwoners zich minder vaak laten testen. Het aantal afgenomen testen per 100.000 is bijvoorbeeld in het Haagse Laak en het Amsterdamse Nieuw-West en Zuidoost veel lager dan gemiddeld in die steden.

En als er wel getest wordt, is het dus ook vaak raak. Zo bleken afgelopen week 263 van de 1069 inwoners van Amsterdam Zuidoost die zich liet testen positief. Bijna 25 procent. In de rest van Amsterdam was het 16,5 procent, in heel Nederland 9 procent.

"Dat soort cijfers wil je niet", reageert veldepidemioloog Arnold Bosman. "Je wilt dat het aantal mensen dat positief test lager is dan 5 procent. Liever nog tussen de 1 en 2 procent." Hij ziet graag dat testmogelijkheden worden uitgebreid. "In Frankrijk ligt de drempel om je te laten testen veel lager. Bij elke apotheek kun je je laten testen."

Meer onderzoek

Van den Muijsenbergh pleit daarnaast voor meer onderzoek naar de exacte oorzaken van de verschillen, zodat die waar mogelijk kunnen worden aangepakt. "Mijn vingers jeuken als ik deze cijfers zie."

Volgens haar is het op dit moment belangrijk dat er duidelijke informatie wordt gedeeld in begrijpelijke taal. "En zorg dat er goede ondersteuning is voor mensen die financieel in de problemen komen. Neem de angst voor schulden weg. Zorg dat dat geen obstakel vormt."