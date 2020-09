Piek besmettingen legionella: in juli bijna 100 mensen in ziekenhuis

Dat blijkt uit cijfers van GGD's en het RIVM die datajournalist Jasper Bunskoek van de onderzoeksredactie van RTL Nieuws heeft geanalyseerd.

Vooral in juli was er een piek, zag hij. "Die maand zijn 95 mensen in het ziekenhuis opgenomen met legionella. Negentien van hen kwamen terecht op de intensive care en vier zijn zelfs overleden."

Dat zijn er veel in vergelijking met voorgaande jaren en in die julimaand óók in vergelijking met corona. "Om een idee te geven: het aantal mensen dat in juli met een legionellabesmetting in het ziekenhuis terechtkwam, is hoger dan het aantal mensen dat in dezelfde maand met corona in het ziekenhuis belandde."

Aantal mensen met veteranenziekte per maand