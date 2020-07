Bonje met de buren: politie krijgt tienduizenden extra overlastmeldingen

Grote verschillen per buurt

In sommige buurten is het totale aantal overlastmeldingen zelfs meer dan vervijfvoudigd, zoals in de Enschedese buurt Mekkelholt, de Merenwijk in Leiden en het Achterhoekse Varsseveld.

Toch zijn er ook buurten die behoorlijk minder overlast ervaren ten opzichte van vorig jaar. Neem bijvoorbeeld de omgeving van het Stationsplein in Amsterdam (148 meldingen minder) de binnensteden van Groningen (-67) en Zwolle (-48) of het Domplein in Utrecht (-25). Juist in die centraal gelegen buurten wordt normaal gesproken vaker geklaagd over bijvoorbeeld horeca, evenementen en openbaar dronkenschap.

In onderstaand overzicht is het aantal overlastmeldingen voor alle buurten in Nederland op een rij gezet.

Ranglijst buurten met meeste overlastklachten