Veel meer agenten ontslagen om lekken en misbruiken gevoelige informatie

Voorzitter Jan Struijs van de Politiebond noemt de stijging van het aantal ontslagen voor lekken zorgwekkend. Hij kan zich vinden in de verklaring van de politie, maar merkt ook toegenomen aandacht vanuit het criminele milieu. De bond krijgt van leden steeds vaker meldingen dat zij zijn benaderd door criminelen.

Zwakke plekken

"Wat wij echt constateren is dat de georganiseerde misdaad heel actief is de laatste jaren op zwakke plekken in de organisaties en ook bij de politie. En die doen dat heel gericht, specifiek", legt Struijs uit. "Vaak via de digitale weg, maar ook gewoon in de sportschool of in het café."

Volgens hem moet meer onderzoek worden gedaan naar het fenomeen lekken, zodat ervan kan worden geleerd. "De omvang en de diepte ervan, die weten we eenvoudig niet. Want we hebben gewoon een blinde vlek hierin. En dat is mijn pleidooi ook elke keer: doe onderzoek, doe onderzoek."