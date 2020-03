Chronisch ziek of op leeftijd? 'Vraag je bezoek de handen te wassen'

De belangrijkste adviezen die aan deze mensen gegeven kunnen worden, zijn de adviezen die gelden voor iedereen, zeggen artsen en patiëntenverenigingen aan wie we dat vragen. Handen wassen, hoesten en niezen in je elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken. Voor mensen die een kwetsbare gezondheid hebben, is het daarnaast belangrijker om 1 à 2 meter afstand te houden van mensen die ziek zijn of van wie je het niet weet.

"Dat is bijvoorbeeld in de supermarkt natuurlijk niet altijd haalbaar", zegt Umans. "En nu is het ook nog niet nodig om dat soort situaties te mijden, maar mocht het virus zich verder verspreiden, dan kan het verstandig zijn om bijvoorbeeld een mantelzorger of naaste te vragen in jouw plaats naar plekken te gaan waar veel mensen zijn."

Deurklink

Ook adviseert Umans om áltijd als je van buiten naar binnen gaat, onmiddellijk je handen te wassen. "Kom je uit de tram of bus? Handen wassen. Heb je ergens anders een deurklink vastgepakt? Handen wassen. En vraag ook mensen die bij je op bezoek komen om dat te doen."

Waarom is dat handen wassen zó belangrijk? Umans: "Virale infecties, zoals corona, worden verspreid door niezen en hoesten. Dat doen we vaak in onze hand en daarna pakken we een deurklink vast of geven we iemand een hand. Als het virus op dat moment nog leeft, dan komt het dus ook op jouw lichaam."