Toestand Correa stabiel na fataal raceongeluk Formule 2

Familielid verloren

In het persbericht wordt ook het medeleven uitgesproken aan de nabestaanden van Hubert. "In deze sport zijn we één familie. Vandaag verloren we één van onze familieleden."

De Formule 2-race van vandaag is naar aanleiding van het overlijden Hubert afgelast. De Grote Prijs van België in de Formule 1 gaat wel door. Voorafgaand aan de race is er om 14.53 uur een minuut stilte voor Hubert. De race gaat om 15.10 uur van start.