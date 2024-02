Europa start onderzoek naar TikTok voor niet genoeg beschermen kinderen

De Europese Commissie gaat onder meer onderzoeken of TikTok voldoende doet om verslaving tegen te gaan. Het sociale medium staat bekend om de manier waarop het nieuwe video's voorschotelt die altijd interessant genoeg zijn om te blijven scrollen.

Het bedrijf moet ook maatregelen nemen om te voorkomen dat mensen door het gebruik van de app lichamelijke of geestelijke schade oplopen. Critici wijzen erop dat de grote hoeveelheid video's die mensen zien een onrealistisch zelfbeeld kunnen creëren. Met name jongeren zouden hier extra kwetsbaar voor zijn.

Uit onderzoek van RTL Nieuws bleek vorig jaar dat nieuwe TikTok-gebruikers al binnen een halfuur in een stroom van video's over eetstoornissen terecht kunnen komen. Dat is risicovol voor mensen die een eetstoornis hebben of niet lekker in hun vel zitten, zeggen specialisten.