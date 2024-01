Vrouw die dickpic ontving onterecht op straat gezet

Later dat jaar ontstond ook nog een discussie over het gebruik van de pinapparatuur van de speeltuin. Februari vorig jaar meldde de vrouw zich ziek. Een week later stuurde de bestuurder voor personeelszaken haar een mail, waarin de vrouw flink onder druk werd gezet om weer aan de slag te gaan.

Op straat gezet

In maart diende de werkneemster een officiële klacht in bij het bestuur van de speeltuinorganisatie, waarin zij melding maakte van een 'angstcultuur'.

In april volgde op advies van de bedrijfsarts een gesprek, waarin de 'spanningen in de arbeidsrelatie' werden besproken. Anderhalve week later kreeg de vrouw te horen dat zij op straat werd gezet; haar arbeidsovereenkomst zou niet zou worden verlengd.