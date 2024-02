Omtzigt wil eerst kijken naar minderheidskabinet, daarna extraparlementair

Omtzigt zegt vandaag in het debat dat zijn partij consequent is geweest in de opstelling rond samenwerking met de PVV. Aan een 'normaal meerderheidskabinet of minderheidskabinet met de PVV' wil hij geen steun geven.

"Het is wat we aangegeven hebben voor de verkiezingen, het is wat we aangegeven hebben in onze brief aan de verkenner op 29 november, het is wat we aangegeven hebben in onze verklaring van 10 januari, en we hebben dat nogmaals herhaald in onze brief aan de verkenner op 7 februari."

Tijdens de formatie wordt gesproken over vier verschillende kabinetsvormen. Maar wat is wat en hoe werken ze precies? In deze video legt politiek verslaggever Fons Lambie het uit: