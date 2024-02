Adema hoopt op meer begrip in Brussel voor Nederlandse boer

Stapeling regels

Voor aanvang van de ministerraad vanochtend zei Adema dat in Europa sprake is van een stapeling van regels voor boeren. Dat hij pleit voor meer ruimte voor de Nederlandse boeren wil niet zeggen dat hij Europees opgelegde doelen op het gebied van milieu en klimaat naast zich neer wil leggen: "Ook de boeren willen die doelen halen", zei hij. Hij vindt ook dat het noodzakelijk is dat de waterkwaliteit in ons land verbetert.

Boerenprotesten

Hoewel Adema het niet met zoveel woorden zei, is duidelijk dat hij niet ongelukkig is met de boerenprotesten in Duitsland, Frankrijk en België. In Nederland waren die acties er al veel eerder, onder meer vanwege de stikstofproblematiek. "In Brussel zien ze nu dat niet alleen de Nederlandse boeren met problemen te maken hebben", zei hij.