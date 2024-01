Wilders noemt Yeşilgöz 'zuur', VVD-leider niet onder de indruk

Wilders haalde uit naar Yeşilgöz nadat zij een sneer aan hém had uitgedeeld tijdens het congres van haar partij. Op het VVD-congres grapte Yeşilgöz in haar speech: "Als je heel vakkundig boze berichten de wereld in stuurt, kan je er zelfs verkiezingen mee winnen". Ze doelde daarmee op Wilders, wiens partij de grootste werd bij de verkiezingen.

Ook tijdens de formatieonderhandelingen haalt de PVV-leider nog vaak fel uit op socialmediaplatform X. Zo reageerde hij ook op haar uithaal: "Zure Yeşilgöz sneert, niemand in de zaal reageert." Vandaag reageerde de VVD-leider daarop, zoals te zien is in deze video: