Dorp wil als eerste van het gas af, maar inwoners worstelen nu met de kosten

De freelance muzikant is niet de enige huiseigenaar in Garijp die tegen de kosten aanhikt. Het energiezuinig maken van de woningen in het dorp om ze vervolgens gasloos te maken, gaat veel langzamer dan gedacht. Eind 2023 moesten volgens de oorspronkelijke planning 544 van de ruim 600 particuliere woningen in het dorp van het gas zijn. Maar in werkelijkheid zijn het er pas 101.

In een keer

Brandsma had best mee willen doen, als hij niet alles in één keer had hoeven aanpakken. Maar dat was volgens het bedrijf dat hij inschakelde de enige manier om zijn huis zo goed geïsoleerd te krijgen, dat het met een warmtepomp kan worden verwarmd. ''Ik moest dus tijdens de verbouwing ook nog eens mijn huis uit. Ik had geen idee waar ik heen moest met vier mensen. Een hotel zou me nog meer geld kosten."

Garijp werd vijf jaar geleden aangewezen als een van de eerste proeftuinen, waar ervaring kon worden opgedaan met het aardgasvrij maken van woningen. Het dorp kreeg bijna 6 miljoen euro van het Rijk en probeerde met extra subsidie de bewoners over te halen om mee te doen. Het dorp heeft de ambitie om als eerste in Nederland van het gas te gaan.

Slechte energielabels

Dat liep volgens projectleiderJacob Miedema aanvankelijk gesmeerd. ''We begonnen met woningen met een A-, B- of C-label. Die zijn gemakkelijk en tegen niet al te hoge kosten zo energiezuinig te maken, dat ze met een warmtepomp kunnen worden verwarmd. Maar al snel werd duidelijk dat meer dan de helft van de particuliere huizen in het dorp veel slechtere energielabels heeft en alleen tegen hoge kosten aardgasvrij gemaakt kan worden. Dat ontdekten we toen we energiescans gingen maken in woningen van mensen die mee wilden doen."