VVD'ers roeren zich: 'Oppassen dat we niet naast CDA in grafkelder belanden'

Eén van die kritische VVD'ers is Guus Bakker. Hij heeft geen goed woord over voor de opstelling van de VVD rond de spreidingswet. "Ik ben nu zeven jaar lid, maar ik twijfel echt of het nog mijn partij is. En ik twijfel ook of Dilan de juiste vrouw is op de juiste plek. Ik geef haar nu nog het voordeel van de twijfel, maar er zijn VVD'ers om mij heen die klaar met haar zijn."

Cruciale fouten

Volgens Bakker heeft Yeşilgöz cruciale fouten gemaakt rond de spreidingswet. Bakker is VVD-fractievoorzitter in Westland, waar de gemeenteraad heeft aangekondigd die wet straks niet te zullen uitvoeren. "Dat Dilan niet even de telefoon heeft gepakt om de Eerste Kamerfractie (die voor de wet stemde) te bellen, dat neem ik haar echt kwalijk. En ook haar uitspraak direct na de verkiezingen om een rechts kabinet te gedogen, was een cruciale fout."

De VVD'er noemt zijn partij onder Yeşilgöz 'stuurloos'. "Ze schiet nu ook tekort als het gaat om de partij weer sturing geven. Er wordt te weinig naar de kiezer geluisterd. Ik vraag me ook af ze de juiste mensen om zich heen heeft. De koers is al tijden afkalvend. Ik verwacht nu een visie die klinkt als een klok."