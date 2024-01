Verontwaardiging in Kamer: PVV vraagt opeens geduld met afschaffen eigen risico

PVV wil eigen risico afschaffen

Ze benadrukte dat de PVV het eigen risico wel degelijk wil afschaffen, maar dat onder meer de VVD en NSC dat niet willen. "Ik kan niet op de zaken vooruitlopen. Ik hoop dat het tot een formatie komt met deze drie partijen. Afschaffen van het eigen risico is nog steeds onze inzet. We proberen dat in de formatie te regelen."

Voor de verkiezingen had PVV-leider Geert Wilders tijdens een debat op SBS6 een stevige aanvaring met Frans Timmermans. Timmermans beloofde een vrouw in het publiek om de armoede in vier jaar te halveren. Zij wilde dat het eigen risico meteen werd afgeschaft en Wilders viel haar bij. "Mevrouw kan niet wachten, mevrouw moet nu dat geld hebben", zei hij toen. Vanmiddag zei Wilders voor hervatting van de coalitieonderhandelingen dat de aanvaring met Agema hem was ontgaan. Hij kwam net terug van een gesprek met de koning.

Fons Lambie: PVV zit in dubbelrol

"De PVV zit nu in een dubbelrol", zegt politiek verslaggever van RTL Nieuws Fons Lambie. "Het is logisch dat een partij die zit te onderhandelen eerst die onderhandelingen wil afwachten, maar dat geeft oppositiepartijen de kans om de PVV om de oren te slaan met beloftes uit de campagne. Dat zie je nu ook gebeuren bij het debat over volksgezondheid en dat zal nog vaker gebeuren."

"De PVV heeft campagne gevoerd met een aantal stevige maatregelen: eigen risico naar nul, AOW naar 65 jaar en de BTW op boodschappen naar nul. Deze maatregelen kosten miljarden euro's en het is maar zeer de vraag of de PVV dit allemaal voor elkaar krijgt in een formatie. Partijen als NSC en VVD hechten namelijk zeer aan een sluitende begroting."