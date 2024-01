Proeverijen voor kweekvlees komen eraan: 'Eindelijk proeven hoe zo'n worstje smaakt'

Ontzettend belangrijk nieuws

Dat de proeverijen er gaan komen is 'ontzettend belangrijk nieuws', stelt Ira van Eelen. Zij is dochter van kweekvleespionier Willem van Eelen en zit in de onafhankelijke commissie die namens het kabinet alle voorbereidingen voor de proeverijen heeft gedaan. "Door de proeverijen kunnen we eindelijk de smaak van kweekvlees proeven. Dat levert erg belangrijke informatie op voor de bedrijven die het maken. Is het wel lekker? Of moet er nog wat worden aangepast aan de smaak voordat we het op de markt gaan brengen." Nu gebeurt dat proeven via speciale computerdata omdat het nog ten strengste verboden is.

De regels rond gekweekt vlees zijn namelijk streng in Europa. Het was dan ook een boel regelwerk om die proeverijen voor elkaar te krijgen, zegt Van Eelen. "Zo moesten we naast een onafhankelijke commissie allerlei praktische zaken regelen. Hoe gaan we het vlees vervoeren? Waar gaan we de proeverijen doen? Wie gaat het vlees beoordelen? Welke voorwaarden stellen we aan de proeverijen?"