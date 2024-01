Spreidingswet zoals verwacht aangenomen: ruime meerderheid Eerste Kamer stemt voor

Vorige week werd al bekend dat de omstreden wet het zal gaan halen omdat de tienkoppige fractie van de VVD in de Senaat voor de wet gaat stemmen. De VVD-fractie in de Tweede Kamer is juist tegen.

De plotse voorstem van de VVD leidde dan ook tot rumoer binnen de partij, maar ook aan de formatietafel waar VVD met PVV, NSC en BBB onderhandelt over een coalitie. PVV-leider Geert Wilders is fel tegen de spreidingswet en was laaiend. "We hebben een serieus probleem", zei hij in de dagen erna. Of dat inmiddels opgelost is, is niet helder.

VVD-leider Dilan Yeşilgöz wees op de eigenstandige rol van de Eerste Kamer. Yeşilgöz benadrukte dat beide fracties wel willen dat de asielinstroom omlaag gaat.