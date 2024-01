Spreidingswet komt er, hoe nu verder? 'Nieuw kabinet kan scherp kantje er vanaf halen'

3. Wanneer wordt de wet van kracht?

De wet gaat 1 februari in, maar dat betekent niet dat de staatssecretaris dan al gemeenten kan dwingen. Verantwoordelijk staatssecretaris Van der Burg lichtte toe dat er vanaf 1 februari 'onder leiding van de commissarissen van de Koning in de twaalf provincies eerst gesproken gaat worden hoe de opvangopgave in de provincies gerealiseerd gaat worden'.

Dat zal per provincie verschillen, benadrukt Van der Burg. "Een aantal provincies zal hier vrij snel mee klaar zijn. Nummer 1 is natuurlijk Groningen. Want daar doen ze al meer dan voldoende als het gaat om de opvang. Andere provincies zullen langer bezig zijn met de invulling van de opvangopgave, zoals Noord-Holland en Zuid-Holland. Als provincies er niet uitkomen met hun gemeenten, gaat de staatssecretaris met de desbetreffende provincie in overleg. Pas als dat allemaal niets oplevert, kan een gemeente worden gedwongen tot opvang van asielzoekers."

4. Vanaf wanneer werkt de dwang precies?

Dat duurt nog zeker een jaar. Het ultieme middel om gemeenten ook daadwerkelijk te dwingen kan niet meteen ingezet worden, zegt de staatssecretaris. "Want de eerste provincies zullen in de loop van het voorjaar klaar zijn met hun opvangopgave, maar ze hebben tot november de tijd. Als ze er dan uit zijn gekomen, dan ga ik me er weer tegenaan bemoeien en gaan we kijken wat er kan. Dus we kunnen pas ergens in het voorjaar van volgend jaar in een situatie komen waarin de staatssecretaris kan zeggen: 'Nu neem ik het heft in handen'."