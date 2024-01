Beleid online gokken desastreus uitgepakt: 'Geest is volledig uit de fles'

In 2021 is het online gokken gelegaliseerd. Sindsdien zijn er naar schatting honderdduizenden nieuwe gokkers bijgekomen. Arnt Schellekens stelt dat de geest volledig uit de fles is en noemt de legalisering desastreus. "Tienduizenden mensen, vaak jongeren, lopen door het online gokken helemaal vast. Dat ontwricht hele gezinnen. Sommigen zien geen andere uitweg meer dan zichzelf van het leven te beroven. Dramatisch."

Dat demissionair minister Franc Weerwind (rechtsbescherming) met maatregelen komt, is een 'goede eerste stap', maar daarmee zijn we er lang niet, denkt hij. "Het is een klein stapje. De plannen zijn gewoon bij lange na niet genoeg om de grote problemen die nu spelen op orde te krijgen. Elke week komen er weer mensen bij met grote gokproblemen en dan zijn we niet gebaat met wetten die er misschien over een aantal jaar eens zullen zijn."

Verder gokken ondanks limiet

Eén van de maatregelen waar het kabinet mee komt, is een maandelijks stortingslimiet van 350 euro per aanbieder. Over die limiet zegt Schellekens: "Het probleem is dat dit een limiet per aanbieder is. Maar we hebben meer dan twintig aanbieders. Dus als je limiet bereikt is, kun je bij een andere aanbieder gewoon weer verder gokken. En je kunt ook met meerdere accounts spelen. Dat betekent dat mensen alsnog heel veel geld kunnen verliezen."