Kabinet wil huurverhoging vrije sector nog drie jaar beperken

De wet die huurders nu hiertegen beschermt loopt op 1 mei af. Daarom heeft het kabinet vandaag besloten een nieuw voorstel voor advies naar de Raad van State te sturen.

Loonontwikkeling

Uit dat voorstel blijkt dat het kabinet de huurverhoging afhankelijk wil maken van de gemiddelde loonontwikkeling, net als in de sociale sector. Daar komt dan in de vrije sector 1 procent bovenop. In de oude wet was er de keuzemogelijkheid tussen het volgen van de inflatie of de loonontwikkeling Ook hier kwam een procent bovenop en het voor huurders gunstigste percentage werd gekozen. Zo ging de huur per 1 januari van dit jaar met maximaal 5,5 procent omhoog op basis van de inflatie van 4,5 procent. De loonontwikkeling was 5,8 procent. Als die was gevolgd zou dat tot een verhoging van 6,8 procent hebben geleid.

Evaluatie

Het is de bedoeling dat de nieuwe wet op 1 mei 2024 ingaat en afloopt op 1 mei 2027. Na twee jaar vindt een evaluatie plaats om te zien of er nog steeds een beperking van de huurverhoging nodig is. Vorig jaar vond ook zo'n evaluatie plaats en werd de conclusie getrokken dat maximering van de huurverhoging in de vrije sector nog steeds noodzakelijk is.