Advies: bevolkingsgroei moet geremd worden, keuzes nodig over migratie

Het is het beste voor Nederland als de bevolkingsgroei geremd wordt en niet verder gaat dan maximaal 20 miljoen mensen in 2050. En om de bevolkingsgroei af te remmen, moet het migratiesaldo omlaag. Dat zegt de commissie Demografische Ontwikkelingen 2050, die door de Tweede Kamer in het leven is geroepen.

Nederland telt nu bijna 18 miljoen inwoners. Bij 20 miljoen inwoners moet het lukken om voldoende woningen te hebben, de zorg en het onderwijs toegankelijk te houden en de leefbaarheid te bevorderen. Voor het behoud van onze welvaart is een gematigde bevolkingsgroei hard nodig, concludeert de commissie, die oud-topambtenaar Richard van Zwol als voorzitter had. De commissie keek naar onze bevolkingsgroei, migratie en vergrijzing richting 2050. Een langjarig overheidsprogramma is nodig om het inwonertal van Nederland de komende jaren te beperken, is de conclusie. "Er zijn echt maatregelen nodig én mogelijk", stellen de onderzoekers. Hinder en ergernis Een sterke groei van de bevolking naar 21 miljoen tot wel 23 miljoen mensen zal leiden tot 'schaarste, hinder en ergernis' in de samenleving. Het is dus noodzakelijk dat de politiek 'robuuste keuzes maakt over migratie', concludeert de commissie. Het gaat dan vooral om de omvang en de vormen van migratie. "We moeten keuzes maken over migratie en daarin de kwaliteit van de economie vooropstellen", aldus Van Zwol. Het migratiesaldo – aantal nieuwkomers minus de mensen die vertrekken – zal tussen de 40.000 en ongeveer 60.000 moeten liggen om rond de 20 miljoen inwoners uit te komen. Lees ook: Nederland telt bijna 18 miljoen inwoners (maar bevolkingsgroei neemt af) Volgens de onderzoekers verandert de komende jaren de samenstelling van de bevolking. Er wonen meer mensen met een andere culturele achtergrond in Nederland en er zijn meer ouderen. De komende tien tot vijftien jaar bereikt de vergrijzing een piek en daarna blijft er sprake van een 'oudere' samenleving. De vergrijzing leidt tot grotere personeelstekorten in de zorg en het onderwijs. De problemen met deze voorzieningen zijn in elke regio anders. Verschillen tussen jong en oud Daarnaast voorziet de commissie nog andere toenemende verschillen tussen mensen zoals tussen jong en oud, in opleidingsniveau en tussen mensen met of zonder een migratieachtergrond. De verschillen hebben effect op de sociale samenhang in de maatschappij. De commissie vindt het nodig dat de politiek gaat koersen op een gematigde bevolkingsgroei en ook voor de lange termijn al keuzes maakt op het gebied van ruimte en wonen, de economie en publieke voorzieningen. Bekijk ook: 8 miljard mensen op aarde 01:29 ✕ 8 miljard mensen op aarde: hier gaat de groei het snelst