Stemming over spreidingswet loeispannend: 'Elke stem telt'

Nog geen meerderheid

Van de 75 senatoren zijn er in ieder geval 36 voor. Het gaat om de Eerste Kamerleden van GroenLinks-PvdA, CDA, D66, SP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en Volt. Maar dat is dus nog niet genoeg voor een meerderheid. Voor de senaatsfractie van GroenLinks-PvdA is de spreidingswet asielzoekers 'essentieel' om uit de huidige opvangcrisis te komen, zei senator Farah Karimi in het debat over de politiek omstreden wet.

Morgen zal VVD-staatssecretaris Eric van der Burg zijn wetsvoorstel voor de zoveelste keer verdedigen. De maker van de wet bevindt zich in een lastige positie: zijn partij de VVD in de Tweede Kamer is tegen, terwijl Van der Burg als VVD-bewindspersoon de maker van de wet is. Het wordt 'heel spannend', zei hij al.

Volgende week dinsdag is de definitieve stemming.