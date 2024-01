Aanpak stalkers schiet nog altijd tekort: 'Mijn ex stak mijn huis in brand'

Ook Bianca werd vaak van het kastje naar de muur gestuurd. "Het grootste probleem was dat er pas laat een link gelegd werd tussen de stalking, mij en de branden die hij stichtte in twee verschillende provincies. En daardoor was er ook geen contact tussen de politieagenten onderling."

Wanhopig

Na de brand in haar huis ging het stalken door. Bianca werd wanhopig en zocht uiteindelijk hulp bij het tv-programma 'Gestalked'. "Ik wilde helemaal niet op tv, maar wist niet meer hoe ik van hem afkwam. Daardoor is hij uiteindelijk gepakt, want de tv-redactie had een tracker onder zijn auto gedaan om hem te volgen en zo konden ze hem uiteindelijk koppelen aan een brand."

Haar stalker zit nog altijd vast, maar het leven oppakken is niet makkelijk. "Hij is niet veroordeeld voor een stoornis. Hij vindt gewoon dat hij het slachtoffer is en vindt ook niet dat hij iets verkeerd heeft gedaan. Dat raakt je en dat vind ik tot op de dag van vandaag heel erg."