Bontenbal haalt uit naar NSC-top: 'Lopen toch al twintig jaar mee'

Mikt op tien zetels

Bontenbal vindt verder dat zijn campagne goed gaat, ook al staat hij met zijn partij rond de vier zetels in de peilingen. "Ik vind dat onze campagne heel goed gaat. De sfeer in de partij is goed. We proberen een inhoudelijke campagne te voeren. Helaas zien we het nog niet terug in peilingen."

Hij denkt wel dat het merk CDA is beschadigd. "Dat maak je niet in een paar weken goed." Bontenbal probeert het CDA voor de poorten van de hel weg te slepen en is strijdvaardig. "Ik probeer tot het bittere eind elke stem te winnen."

Ons gemak houden

Hij mikt op tien zetels. "In de komende acht dagen kan er nog een hoop gebeuren." De nieuwe CDA-leider wil de partij weer op het goede spoor zetten. "Ik ga door, ik wil dit een aantal jaar gaan doen. Elke dag geef ik alles. Het CDA is echt weer een optie."

Een plek in een nieuw kabinet lijkt hem nu 'heel erg lastig'. "Als je halveert is het vrij logisch om je gemak te houden."