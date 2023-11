Janita, Bea en Thijs blikken terug op debat: 'Ik ben nog meer gaan zweven'

Janita - 'Gemiste kans dat Omtzigt en Timmermans er niet waren'

Janita en haar man Koen moeten het doen met één salaris. En dat met een gezin van vijf, onder wie twee kinderen nog in de luiers.

"Mijn man en ik hebben ons verhaal gedeeld over hoe moeilijk het is om rond te komen. We wilden geen zielig verhaal, we wilden meer aandacht voor mensen in de middengroepen. Dat ook juist die mensen steeds vaker niet kunnen rondkomen. Dat vind ik goed gelukt. We hebben veel reacties gehad, heel veel mensen zitten dus in zo'n situatie.

Het was natuurlijk heel spannend. Je bent live op tv met allemaal bekende politici. Maar het was heel erg bevredigend om te doen. Toen we vannacht om 1.30 uur thuiskwamen in Borne kon ik er niet van slapen.

Ik hoorde tijdens het debat interessante dingen voorbij komen. De fractievoorzitters aan tafel vinden ook dat het huidige toeslagensysteem niet werkt, maar wat er er dan voor in de plek moet komen is me niet echt duidelijk geworden. Ik heb met mevrouw Yeşilgöz van de VVD nog nagepraat over het belasten van bedrijven. Zij wil de grote bedrijven niet hard aanpakken en kwam dat later nog toelichten. Dat ze dat deed, vond ik erg fijn en goed van haar.

Of ik nu weet wie ik moet stemmen? Ik overwoog op Pieter Omtzigt te stemmen en had ook graag willen horen wat hij te zeggen had. Dat Omtzigt en meneer Timmermans er niet waren, vind ik een gemiste kans. Ik neig nu ook naar de BBB, maar heb Omtzigt nog niet helemaal afgeschreven. Ik vond Geert Wilders overigens heel aardig en wat heeft hij een humor. Zijn grap was heel leuk over het plaatsen van zonnepanelen. Hij zei: 'je moet wel een dak hebben om zonnepanelen te kunnen plaatsen. Die vond ik erg goed."