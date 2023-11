Volt-leider Dassen: 'Bereid om mee te doen in nieuw kabinet'

Volt is een kleine partij en staat in de peilingen nu rond de vier zetels. Dassen zegt hierover: "We zien een stijgende lijn. Ons doel is zes zetels. Dat moet gaan lukken." Het verkiezingsgeweld valt volgens Dassen nog flink tegen. "De partijen zijn meer aan het formeren, dan dat ze campagne voeren."

Verder vindt Dassen dat het veel te weinig over Europa gaat. "Gisteren in het RTL-debat geloof ik maar een keer. En dat was bij Wilders en over hoeveel Europa kost." Net als bij vorige verkiezingen zet Volt radicaal in op één Europa: volgens de partij is het een illusie dat Nederland zelf een antwoord kan vinden op de uitdagingen.

NSC niet uitgesloten

Volt sluit partijen uit die anti-rechtstatelijk zijn. "Zoals Forum voor Democratie." Dassen sluit kabinetsdeelname niet uit, zo zegt hij in het gesprek.

"We zullen strijden voor de radicale keuzes die nodig zijn." Dassen sluit daarbij NSC niet uit. "Maar dan moet er wel een stevig robbertje gevochten worden over de Europa standpunten."