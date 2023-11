Pieter Omtzigt: 'Tweede Kamer heeft mijn voorkeur', niet met PVV regeren

Kritiek CDA 'totale onzin'

Ook CDA-leider Henri Bontenbal had forse kritiek op Omtzigt. Omtzigt zat jarenlang bij het CDA. Bontenbal zei gisteravond in Nieuwsuur: "Hij speelt iets te veel rol van aanklager. Pieter is daar een meester in, maar hoe gaat hij dingen oplossen? Een snelle beslisser is hij niet."

Omtzigt noemt die kritiek 'totale onzin' en stelt onder meer dat hij als Kamerlid juist allerlei initiatiefwetten en amendementen heeft ingediend.

Premier of Kamerlid?

Uit een peiling van RTL Nieuws blijkt dat 30 procent Omtzigt een goede premier vindt. Verder blijkt dat 84 procent van zijn achterban wil dat hij premier wordt. Maar Omtzigt komt ook vandaag niet met een antwoord op die prangende vraag. "De beste plek om te hervormen ligt in de Kamer. Daar ligt mijn voorkeur. Dat lijkt mij nog steeds de beste plek."

Hij vervolgt. "We zijn niet opgericht om het Torentje te halen, maar om de vertrouwensband te herstellen." Of het antwoord op de premiersvraag voor 22 november komt? "Ook dat ga ik niet zeggen."

Druk bezig met voorbereidingen formatie

Omtzigt zegt al wel druk bezig te zijn met de voorbereidingen van de formatie. Zo is de top van de partij al bezig om dossiers voor de formatie samen te stellen en hij heeft al mogelijke verkenners in gedachten.

Niet met de PVV

Wel is hij duidelijk dat hij niet met de PVV wil samenwerken in een mogelijke coalitie. "Een samenwerking met de PVV is heel lastig. Een van de grondwettelijke waarden, de godsdienstvrijheid, accepteert de partij niet."

Een minderheidskabinet is zeker een optie, besluit Omtzigt. "Voor het politieke klimaat is het heel gezond. Ik hoop dat als er een minderheidskabinet komt, wij daaraan meedoen. Dat is een politieke vernieuwing."