Beleggers mogen 10 procent meer vragen voor nieuwe huurhuizen

Minister Hugo de Jonge schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Hij reageert hiermee op de zorgen van investeerders over de kabinetsplannen om de huren in een groot deel van de vrije sector aan banden te leggen.

Rendement

Beleggers vrezen dat dit ten koste gaat van het rendement. Het gevaar bestaat dat hierdoor de bouw van nieuwe woningen in het middensegment (tot ruim 1100 euro huur per maand) stagneert. Dit terwijl er 100.000 middenhuurwoningen moeten worden gebouwd in de periode tot en met 2030.