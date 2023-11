Verrassingen na doorrekening partijprogramma's: VVD en CU willen vrije artsenkeuze afschaffen

Dit jaar legden slechts acht partijen hun plannen voor aan het Centraal Planbureau (CPB) om deze door te laten rekenen. Partijen als de BBB, PVV en Pieter Omtzigts NSC lieten hun plannen niet doorrekenen.

Nu de doorrekeningen bekend zijn, komen we meer te weten over de invulling van de plannen. Ook zitten er een paar verrassingen tussen waarvan we nog niet wisten dat partijen dit willen. Een overzicht per thema:

Zorg

Op het punt van gezondheidszorg komen we een paar opvallende plannen tegen. Zo willen VVD en CU de vrije artsenkeuze afschaffen. Dat wil zeggen dat als jouw zorgverlener geen contract heeft afgesloten met een zorgverzekeraar je die behandelingen niet langer vergoed krijgt. Denk bijvoorbeeld aan een fysiotherapeut of een psycholoog. Zorgverzekeraars krijgen hiermee dus meer macht.

GroenLinks-PvdA willen het eigen risico met 100 euro verlagen. De andere partijen die hun programma lieten doorrekenen willen het bevriezen op 385 euro. ChristenUnie en D66 willen een eigen bijdrage van 5 euro per uur voor wijkverpleging. Ten slotte wil D66 bezuinigen op ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg.

GroenLinks-PvdA wil nieuwe artsen verplichten om in loondienst te gaan.