Steun voor afschaffen van tijdelijke huurcontracten nog onzeker

De initiatiefwet, die een einde moet maken aan tijdelijke huurcontracten voor woningen, stuit onverwacht op veel tegenstand in de Eerste Kamer. BBB, met 16 zetels de grootste fractie in de senaat, trok vandaag de steun voor de wet in. Hierdoor hangt het van het twijfelende CDA af of er een meerderheid voor of tegen is.

De initiatiefwet van GroenLinks/PvdA-Tweede Kamerlid Henk Nijboer en CU-Tweede Kamerlid Pieter Grinwis moet huurders beter beschermen tegen woekerpraktijken van verhuurders. Het is de bedoeling dat de wet een einde maakt aan de mogelijkheid om na twee jaar afscheid te nemen van huurders en tegelijk de huur voor de volgende bewoners fors te verhogen. Vooral in grote steden hebben dergelijke praktijken er voor gezorgd dat woningen in de vrije sector onbetaalbaar zijn geworden. In de Tweede Kamer stemden daarom 112 van de 150 leden, onder wie de leden van BBB en CDA, voor de initiatiefwet. Daarmee leek het een gelopen koers, maar de behandeling in de Eerste Kamer maakte vandaag duidelijk dat het er om spant. Kant verhuurders BBB koos plotseling de kant van de verhuurders en maakte duidelijk dat ook partijleider Caroline van der Plas die koers nu steunt. Volgens BBB moeten eigenaren van woningen zelf kunnen bepalen of ze hun huizen met een vast of een tijdelijk contract willen verhuren. Lees ook: Tijdelijke huurcontracten worden verboden, meerderheid in Kamer Ook het CDA stelde zich uitermate kritisch op en wilde aan het einde van het debat nog niet aangeven of het de initiatiefwet steunt. De fractie gaat zich nader beraden. Op dit moment is alleen de steun van GroenLinks/PvdA, ChristenUnie, PVV, SP, Volt, Partij voor de Dieren en D66 zeker. Samen zijn die partijen goed voor 34 van de 75 zetels. Bescherming Het CDA, dat 6 zetels heeft in de senaat, kan de wet dus aan een meerderheid helpen. Als het de eigen minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken volgt, gebeurt dat. Want de demissionaire bewindsman was aanvankelijk tegen de wet, maar schaarde zich er toch achter omdat hij een goede bescherming van huurders belangrijk vindt. Volgende week dinsdag is de stemming en dan wordt duidelijk of tijdelijke huurcontracten verboden worden. Als dat het geval is geldt dat alleen voor nieuwe contracten. Ook blijven er uitzonderingen mogelijk, die minister De Jonge gaat opnemen in de algemene maatregel van bestuur.