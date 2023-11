Zes partijen gaan in tweede RTL-debat in gesprek met kiezers

Voor het tweede debat heeft RTL de zes grootste partijen in de Peilingwijzer uitgenodigd. De Peilingwijzer is een samenvoeging van de peilingen van I&O Research en Ipsos/EenVandaag. De lijsttrekkers gaan in gesprek met zwevende kiezers uit ons RTL Nieuwspanel over de thema's: woningmarkt, gezondheidszorg en 'onze portemonnee'.

Andere opzet

"RTL organiseert twee debatten, met een verschillende opzet. Het eerste debat afgelopen zondag was een hoofdrolspelersdebat tussen de lijsttrekkers van de partijen die de grootste kans hebben het voortouw te nemen bij de komende formatie of premier te worden. Op 12 november nodigen we méér lijsttrekkers uit om de zorgen en vragen van leden van ons RTL Nieuwspanel te beantwoorden en zo een gesprek tussen kiezers en lijsttrekkers op gang te brengen", zegt Ilse Openneer, hoofdredacteur RTL Nieuws.